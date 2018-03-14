Президент Австрії: в анексованому Криму не можуть відбуватися правомочні вибори РФ
"З точки зору Австрії зрозуміло, що анексія Криму противоправна, була і є. І це також є позицією Європейського Союзу, тому на території не можуть відбуватися правомочні вибори до російського парламенту або президента", - сказав Александер ван дер Беллен, передає "Інтерфакс-Україна".
При цьому він наголосив: "Це не лише моя точка зору. Це однозначна точка зору всього австрійського уряду".
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.
Нагадаємо, що громадянам України, які візьмуть участь в організації чи проведенні російських виборів в анексованому Криму, буде загрожувати відповідальність за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
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