Президент Австрії: в анексованому Криму не можуть відбуватися правомочні вибори РФ

"З точки зору Австрії зрозуміло, що анексія Криму противоправна, була і є"

Федеральний президент Австрії Александер ван дер Беллен вважає, що вибори російського президента на території анексованого Криму не можуть бути правомочними.

"З точки зору Австрії зрозуміло, що анексія Криму противоправна, була і є. І це також є позицією Європейського Союзу, тому на території не можуть відбуватися правомочні вибори до російського парламенту або президента", - сказав Александер ван дер Беллен, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому він наголосив: "Це не лише моя точка зору. Це однозначна точка зору всього австрійського уряду".

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.

Нагадаємо, що громадянам України, які візьмуть участь в організації чи проведенні російських виборів в анексованому Криму, буде загрожувати відповідальність за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).