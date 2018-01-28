Президент Австрії запросив Петра Порошенка на Віденський бал
У ході візиту відбудуться двосторонні переговори Порошенка з Ван дер Белленом і новим федеральним канцлером Себастіаном Курцем, повідомляє прес-служба Президента України.
Під час зустрічей сторони обговорять розвиток ситуації на Донбасі і зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.
Програма перебування включає спільне відвідування главами держав Віденського оперного балу, на який Президент України запрошений як особистий почесний гість президента Австрії.
"Віденський оперний бал - щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має честь запросити на цей захід голову однієї з держав як особистого гостя", - повідомляє прес-служба.
Нагадаємо, що Петро Порошенко, виступаючи на панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі, сказав, що вважає боротьбу з корупцією в Україні пріоритетом своєї президентської політики.
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