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Президент Австрії запросив Петра Порошенка на Віденський бал

Під час зустрічей сторони планують обговорити розвиток ситуації на Донбасі
Президент України Петро Порошенко 8-го лютого вирушить з робочим візитом до Австрії, куди його запросив Федеральний президент країни Олександр Ван дер Беллен.
Президент Австрії запросив Петра Порошенка на Віденський бал Фото: google.com

У ході візиту відбудуться двосторонні переговори Порошенка з Ван дер Белленом і новим федеральним канцлером Себастіаном Курцем, повідомляє прес-служба Президента України.

Під час зустрічей сторони обговорять розвиток ситуації на Донбасі і зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Програма перебування включає спільне відвідування главами держав Віденського оперного балу, на який Президент України запрошений як особистий почесний гість президента Австрії.

"Віденський оперний бал - щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має честь запросити на цей захід голову однієї з держав як особистого гостя", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, що Петро Порошенко, виступаючи на панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі, сказав, що вважає боротьбу з корупцією в Україні пріоритетом своєї президентської політики.

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