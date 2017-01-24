Президент Болгарії розпустив парламент
Про це повідомляє Укрінформ.
"Голова держави підписав указ про розпуск з 27 січня 43 Народних зборів і про проведення 26 березня нинішнього року дострокових парламентських виборів", - йдеться в повідомленні прес-служби голови Болгарії.
Повідомляється також, що іншим своїм указом Радев призначив Огняна Стефана Герджікова керівником службового уряду, який працюватиме до проведення дострокових парламентських виборів і затвердження нового уряду країни.
Нагадаємо, Румен Радев заступив на посаду президента Болгарії 22 січня. Радев став п'ятим президентом Болгарії. Він був обраний на виборах 13 листопада 2016 року, отримавши підтримку 59,37% виборців.
Довідка: Радєв - безпартійний генерал, колишній командувач ВПС, підтриманий соціалістами, ще в "генеральські" часи виступав за тісну військову співпрацю із Москвою. У його передвиборчій програмі тема відновлення відносин з Росією була однією з основних (разом з боротьбою проти злочинності і закриттям кордонів для мігрантів з Близького Сходу)
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