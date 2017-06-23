Президент Чехії підтримує вихід з ЄС, але сам проголосує проти

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що підтримує проведення референдуму про вихід країни у ЄС, але якби опитування відбулось, він голосував би проти виходу.

Свою підтримку плебісциту Земан пояснив тим, що є прихильником прямої демократії, тому вирішувати питання членства у ЄС повинні громадяни на референдумі, - повідомляє Aktualne.

Земан розкритикував керівництво ЄС за спробу запровадити "обмежений суверенітет" щодо країн-членів Європейського Союзу, що для Чехії є неприйнятним.

"Я розумію, що ми є частиною більших одиниць, у цьому випадку ЄС, і ми якоюсь мірою розділяємо спільні погляди та рішення, але реалізація цих рішень повинна бути погодженою, а не насильницькою", - сказав Земан, критикуючи вимогу ЄС про обов’язковий прийом мігрантів відповідно до визначених квот.

Також Земан сказав, що Чехія вже давно до вступу в єврозону, але цей крок не підтримують громадяни. Лише 30% чехів виступають за введення євро.

Нагадаємо, 23 червня в Британії пройшов референдум, на якому вирішувалося чи залишиться країна у складі ЄС. 51,9% британців проголосували за вихід Великої Британії з Європейського Союзу, а 48,1% – за збереження участі в ЄС. Явка становила 71,8 %.

Згодом низка політиків висловила ініціативу проведення подібних референдумів у своїх державах.