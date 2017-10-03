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Президент Чехії вимагає зняти санкції з Росії та налагодити відносини

Земан каже, що є агентом Чехії, а не Росії чи інших країн
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що хоче скасування санкцій проти Росії та налагодження відносин.
Президент Чехії вимагає зняти санкції з Росії та налагодити відносини Мілош Земан. Фото: zn.ua

"Я хочу скасування санкцій проти Росії та взаємовигідних економічних відносин", – заявив президент Чехії на прес-конференції, інформує "Радіо Свобода".

Чеський президент також попередив можливі закиди в співпраці з росіянами.

"Я агент Росії, а саме Володимира Путіна. Мушу додати, що я також агент президента Китаю, американського президента Дональда Трампа та Ізраїлю, який я підтримую упродовж тривалого часу. Але насправді я агент лише однієї країни – Чеської Республіки", - сказав Земан.

Мілош Земан відомий прихильністю до Росії та Володимира Путіна. У Чехії президент має досить обмежені повноваження, питання зовнішньої політики є виключною прерогативою уряду.

Чинний уряд Чехії заявляє, що наразі немає підстав говорити про скасування санкцій щодо Росії. Каденція Земана закінчується наприкінці поточного року, наступні вибори відбуватимуться у січні 2018 року.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек заявляв, що підстав для обговорення можливості скасування санкцій проти Росії немає, оскільки ситуація, на підставі якої вони були запроваджені, не змінилася.

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10 03 2017 19:38
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