Президент схвалив закон про систему захисту від кібератак

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про вдосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури".

Про це йдеться в указі Президента №8 від 16 січня.

Цим рішенням від 29 грудня 2016 року РНБО доручила Кабінету Міністрів протягом двох місяців розробити та прийняти концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури та план заходів її реалізації.

Протягом двох місяців після прийняття концепції слід розробити державну систему захисту критичної інфраструктури, а на розгляд парламенту - внести законопроект "Про критичну інфраструктуру і її захист".

У цьому законопроекті слід передбачити: створення державної системи захисту критичної інфраструктури; визначити орган, відповідальний за координацію діяльності із захисту критичної інфраструктури; основи державно-приватного партнерства та ресурсного забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури; міжнародне співробітництво у сфері захисту критичної інфраструктури.

Службі безпеки України доручено протягом трьох місяців вжити заходів для вдосконалення контррозвідувального забезпечення і захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що засідання РНБО 29 грудня присвятили кібератакам на державні сайти й об'єкти критичної інфраструктури України.

У грудні через хакерські атаки кілька районів Києва на пару годин залишилися без електроенергії, було виведено в офлайн ресурс "Укрзалізниці" для купівлі квитків онлайн, платежі Пенсійного фонду і Держказначейства кілька днів не проводилися.