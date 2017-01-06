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Президент Естонії: В країні ніхто не хоче відчути себе жителем РФ

За її словами, Естонія "ще мало в порівнянні з іншими країнами страждає від пропагандистського впливу"
Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що російська пропаганда намагалася показати, що в Естонії є "фашисти" і для цього їх довелося "звідкись привозити".
Президент Естонії: В країні ніхто не хоче відчути себе жителем РФ Керсті Кальюлайд Фото: zaxid.net

Про це вона повідомила в інтерв'ю в передачі "Человек под Дождем", російського телеканалу "Дождь".

Кальюлайд зазначила, що жителі Естонії точно єдині в одному - в країні ніхто "не хоче прокинутися і відчути себе жителем Російської Федерації".

"Всі хочуть жити за європейськими стандартами. Це стосується життя, свободи, цінностей, щоб кожна людина могла прикріпити до своєї машини будь-який прапор і при цьому не бути покараним за те, що не підтримує офіційну точку зору", - сказала вона.

"Звичайно, були випадки, коли комусь було необхідно показати, що в Естонії є фашисти. І їх довелося звідкись привозити, тому що вони не змогли знайти в Естонії. Ми добре розуміємо, звідки це йде, - це російська пропаганда", - заявила Кальюлайд.

За її словами, Естонія "ще мало в порівнянні з іншими країнами страждає від пропагандистського впливу".

Вона навела приклад "справа Лізи в Німеччині".

"До цього ми не могли сказати, що німці звертали увагу на ризики в цій сфері. А потім одного разу в Берліні став можливий такий плакат: "Свобода в Німеччині вирішується також і в інтернеті", - зазначила Кальюлайд.

Нагадаємо, 26 травня в Естонії генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казьоннову і консулу Андрію Сургаеву вручили ноту. Тепер вони повинні покинути країну.

В свою чергу, вчора Росія оголосила двох естонських дипломатів персонами нон грата, серед яких генконсул республіки в Санкт-Петербурзі.

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