Президент Естонії: В країні ніхто не хоче відчути себе жителем РФ
Про це вона повідомила в інтерв'ю в передачі "Человек под Дождем", російського телеканалу "Дождь".
Кальюлайд зазначила, що жителі Естонії точно єдині в одному - в країні ніхто "не хоче прокинутися і відчути себе жителем Російської Федерації".
"Всі хочуть жити за європейськими стандартами. Це стосується життя, свободи, цінностей, щоб кожна людина могла прикріпити до своєї машини будь-який прапор і при цьому не бути покараним за те, що не підтримує офіційну точку зору", - сказала вона.
"Звичайно, були випадки, коли комусь було необхідно показати, що в Естонії є фашисти. І їх довелося звідкись привозити, тому що вони не змогли знайти в Естонії. Ми добре розуміємо, звідки це йде, - це російська пропаганда", - заявила Кальюлайд.
За її словами, Естонія "ще мало в порівнянні з іншими країнами страждає від пропагандистського впливу".
Вона навела приклад "справа Лізи в Німеччині".
"До цього ми не могли сказати, що німці звертали увагу на ризики в цій сфері. А потім одного разу в Берліні став можливий такий плакат: "Свобода в Німеччині вирішується також і в інтернеті", - зазначила Кальюлайд.
Нагадаємо, 26 травня в Естонії генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казьоннову і консулу Андрію Сургаеву вручили ноту. Тепер вони повинні покинути країну.
В свою чергу, вчора Росія оголосила двох естонських дипломатів персонами нон грата, серед яких генконсул республіки в Санкт-Петербурзі.
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