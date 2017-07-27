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Президент Федерації футболу Іспанії покинув посади в УЄФА та ФІФА

Анхеля Марію Вільяра та його сина Горка заарештували у справі про розслідування корупції
Президент Федерації футболу Іспанії Анхел Марія Вільяр залишив посади віце-президента УЄФА та ФІФА.
Президент Федерації футболу Іспанії покинув посади в УЄФА та ФІФА Анхел Марія Вільяр. Фото: GETTY IMAGES

"Вільяр більше не виконує жодних офіційних функцій в організації", - заявили в УЄФА, повідомляє ВВС.

В організації також повідомили, що президент УЄФА Александер Чеферін затвердив звільнення пана Вільяра і подякував йому за роки роботи у футболі.

Раніше в липні Анхеля Марію Вільяра та його сина Горка заарештували у справі про розслідування корупції.

Пан Вільяр заперечує усі обвинувачення. Він головував у Федерації футболу Іспанії протягом 29 років.

Виконувачем обов'язків президента Федерації призначили Хуана Луїса Ларреу.

Нагадаємо, що президент Федерації футболу України Андрій Павелко став членом дисциплінарного комітету ФІФА.

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27 07 2017 15:53
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