НОВИНИПрезидент Федерації футболу Іспанії Анхел Марія Вільяр залишив посади віце-президента УЄФА та ФІФА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Федерації футболу Іспанії покинув посади в УЄФА та ФІФА
Анхеля Марію Вільяра та його сина Горка заарештували у справі про розслідування корупції
Анхел Марія Вільяр. Фото: GETTY IMAGES
"Вільяр більше не виконує жодних офіційних функцій в організації", - заявили в УЄФА, повідомляє ВВС.
В організації також повідомили, що президент УЄФА Александер Чеферін затвердив звільнення пана Вільяра і подякував йому за роки роботи у футболі.
Раніше в липні Анхеля Марію Вільяра та його сина Горка заарештували у справі про розслідування корупції.
Пан Вільяр заперечує усі обвинувачення. Він головував у Федерації футболу Іспанії протягом 29 років.
Виконувачем обов'язків президента Федерації призначили Хуана Луїса Ларреу.
Нагадаємо, що президент Федерації футболу України Андрій Павелко став членом дисциплінарного комітету ФІФА.
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27 07 2017 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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