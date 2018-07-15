Президент FIFA: Чемпіонат світу змінив ставлення до Росії
Про це він заявив на заході у Великому театрі в Москві, стоячи поруч з президентом Росії Владіміром Путіним, передає Reuters.
За його словами, турнір змінив думку, яку світ мав про Росію.
"Ми добре попрацювали разом", - додав він, кивнувши Путіну.
"Дякую вам, пане президенте, за ваші добрі слова", - сказав Путін англійською.
Путін розповів аудиторії колишніх зірок футболу, в тому числі бразильського Роналду і Марселя Десаї, а також чиновників російського уряду, що йому сумно, що турнір майже закінчився, але він також зазначив, що він допоміг поліпшити імідж країни.
"Міфи і стереотипи розвіяні", - сказав Путін.
Нагадаємо, що президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії".
Як відомо, у фіналі ЧС-2018 зіграють Франція та Хорватія. 10 липня збірна Франції перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0. Хорватія, перемігши Англію, взагалі перший раз в історії пробилася до фіналу.
Бронзові нагороди Мундіалю у суботу здобули бельгійці. Вони перемогли Англію 2:0.
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