Президент FIFA: Чемпіонат світу змінив ставлення до Росії

Президент FIFA Джанні Інфантіно вважає, що Чемпіонат світу з футболу допоміг змінити погляд людей на Росію.

Про це він заявив на заході у Великому театрі в Москві, стоячи поруч з президентом Росії Владіміром Путіним, передає Reuters.

За його словами, турнір змінив думку, яку світ мав про Росію.

"Ми добре попрацювали разом", - додав він, кивнувши Путіну.

"Дякую вам, пане президенте, за ваші добрі слова", - сказав Путін англійською.

Путін розповів аудиторії колишніх зірок футболу, в тому числі бразильського Роналду і Марселя Десаї, а також чиновників російського уряду, що йому сумно, що турнір майже закінчився, але він також зазначив, що він допоміг поліпшити імідж країни.

"Міфи і стереотипи розвіяні", - сказав Путін.

Нагадаємо, що президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії".

Як відомо, у фіналі ЧС-2018 зіграють Франція та Хорватія. 10 липня збірна Франції перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0. Хорватія, перемігши Англію, взагалі перший раз в історії пробилася до фіналу.

Бронзові нагороди Мундіалю у суботу здобули бельгійці. Вони перемогли Англію 2:0.