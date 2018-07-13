Президент ФІФА назвав Чемпіонат світу в Росії "найкращим в історії"
"Кожен, хто приїхав в Росію, відкрив для себе прекрасну гостинну країну", - підкреслив Джанні Інфантіно, передає "Настоящее время".
Також він заявив, що Чемпіонат вплинув на сприйняття Росії всіма країнами, і кожен, хто приїхав в Росію, відкрив для себе "прекрасну гостинну країну".
"Думаю, що завдяки Чемпіонату світу багато упередження змінилися, тому що всі побачили справжній характер росіян, - зазначив глава ФІФА. - Росія стала справжньою футбольною державою, країною, де футбол став частиною ДНК, увійшов у кров країни".
Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2018 зіграють Франція та Хорватія. 10 липня збірна Франції перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0. Хорватія, перемігши Англію, взагалі перший раз в історії пробилася до фіналу.
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