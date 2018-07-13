Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Президент ФІФА назвав Чемпіонат світу в Росії "найкращим в історії"

"Росія стала справжньою футбольною державою, країною, де футбол став частиною ДНК, увійшов у кров країни"
Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії".
Президент ФІФА назвав Чемпіонат світу в Росії "найкращим в історії" Джані Інфантіно. Фото: www.sport-express.ua

"Кожен, хто приїхав в Росію, відкрив для себе прекрасну гостинну країну", - підкреслив Джанні Інфантіно, передає "Настоящее время".

Також він заявив, що Чемпіонат вплинув на сприйняття Росії всіма країнами, і кожен, хто приїхав в Росію, відкрив для себе "прекрасну гостинну країну".

"Думаю, що завдяки Чемпіонату світу багато упередження змінилися, тому що всі побачили справжній характер росіян, - зазначив глава ФІФА. - Росія стала справжньою футбольною державою, країною, де футбол став частиною ДНК, увійшов у кров країни".

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2018 зіграють Франція та Хорватія. 10 липня збірна Франції перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0. Хорватія, перемігши Англію, взагалі перший раз в історії пробилася до фіналу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2018 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.