Президент ФІФА назвав Чемпіонат світу в Росії "найкращим в історії"

"Росія стала справжньою футбольною державою, країною, де футбол став частиною ДНК, увійшов у кров країни"

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії".

"Кожен, хто приїхав в Росію, відкрив для себе прекрасну гостинну країну", - підкреслив Джанні Інфантіно, передає "Настоящее время".

Також він заявив, що Чемпіонат вплинув на сприйняття Росії всіма країнами, і кожен, хто приїхав в Росію, відкрив для себе "прекрасну гостинну країну".

"Думаю, що завдяки Чемпіонату світу багато упередження змінилися, тому що всі побачили справжній характер росіян, - зазначив глава ФІФА. - Росія стала справжньою футбольною державою, країною, де футбол став частиною ДНК, увійшов у кров країни".

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2018 зіграють Франція та Хорватія. 10 липня збірна Франції перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0. Хорватія, перемігши Англію, взагалі перший раз в історії пробилася до фіналу.