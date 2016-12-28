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Президент ФІФА повідомив, в якому випадку у Росії можуть забрати чемпіонат світу з футболу

Джанні Інфантіно чекає доказів фактів з доповіді Макларена
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що питання про позбавлення Росії права проведення чемпіонату світу буде піднято після появи доказів випадків вживання допінгу в російському футболі.
Президент ФІФА повідомив, в якому випадку у Росії можуть забрати чемпіонат світу з футболу Джанні Інфантіно. Фото: telegraph.co.uk

Як повідомив глава ФІФА в інтерв'ю АР, організація буде вживати санкції щодо Росії після появи реальних доказів фактів, представлених у доповіді Річарда Макларена.

"Якщо випадки вживання допінгу у футболі дійсно були приховані, і це буде доведено, ФІФА та УЄФА приймуть відповідні заходи і застосують санкції", - заявив Інфантіно.

Крім того, глава ФІФА заявив, що чемпіонат світу-2018 року буде повністю чистим, оскільки всі допінг-лабораторії будуть розташовані в Швейцарії.

"Я думаю, не варто об'єднувати проблему допінгу і питання організації ЧС-2018. Перевіркою спортсменів на турнірі буде займатися ФІФА, лабораторії, швидше за все, будуть розміщені в Швейцарії. І ми можемо гарантувати, що на ЧС-2018 все буде прозоро", - зазначив Інфантіно.

Нагадаємо, раніше Інфантіно виступив проти бойкоту чемпіонатів світу з футболу в 2018 і 2022 роках, які повинні пройти в Росії і Катарі відповідно. Функціонер зазначив, що його організації потрібно показати, що вона "серйозно і чесно" діє в інтересах футболу.

Раніше віце-прем'єр РФ з питань спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко заявив, що не побоюється того, що чемпіонат світу з футболу 2018 року, який повинен пройти в Росії, буде бойкотований через допінг-скандали, в які потрапила його держава.

Раніше більше тисячі атлетів з РФ запідозрили у використанні заборонених речовин, що на державному рівні покривалося Росією.

Позитивні допінг-проби російських спортсменів були виявлені за підсумками Літньої Олімпіади-2012 в Лондоні, Зимових Ігор-2014 в Сочі, а також чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року.

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28 12 2016 23:34
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