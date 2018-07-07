Президент Філіппін обіцяє піти у відставку, якщо йому доведуть існування бога

Цією заявою Дутерте продовжив суперечки між його адміністрацією та католицькою церквою

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що подасть у відставку, якщо хтось доведе йому існування бога.

"І якщо хтось з вас, найбільш галасливих, може сказати, що був у раю та говорив з богом, чи бачив його на власні очі…І якщо це правда, я сьогодні ж подам у відставку", - наводить його слова CNN.

Дутерте неодноразово повторював, що сам вірить у "Верховного бога" та ставить під сумнів релігійні секти.

Крім того, він звинуватив церкву в отриманні пожертв для підтримки її "палаців".

"Якщо ви кажете, що допомагаєте людям, то навіщо ми даємо вам гроші?", — заявив Дутерте.

У червні філіппінський президент назвав "дурним" християнського бога, після чого відмовився вибачатися за свої слова.

Водночас вже 9 липня у Дутерте запланована конференція за участі католицьких єпископів, на якій президент сподівається подолати напруження з християнами.

Філіппіни є чи не єдиною країною Азії, де більшість мешканців — християни. Понад 80% населення країни — католики. Загалом на Філіппінах мешкає близько 100 мільйонів людей.

Читайте також: Родріго Дутерте: божевільний диктатор чи Робін Гуд

Раніше, в ООН заявили, що президент Філліппін потребує психіатричної експертизи.

Родріго Дутерте відомий своїми різкими заявими на адресу світових лідерів, а також словами про те, що особисто вбивав підозрюваних у вживанні та розповсюдженні наркотиків, коли був очільником міста Давао на півдні Філіппін.

Дутерте заявляв, що особисто вбивав ймовірних злочинців, коли був мером міста Давао.