Президент Філіппін обіцяє піти у відставку, якщо йому доведуть існування бога
"І якщо хтось з вас, найбільш галасливих, може сказати, що був у раю та говорив з богом, чи бачив його на власні очі…І якщо це правда, я сьогодні ж подам у відставку", - наводить його слова CNN.
Дутерте неодноразово повторював, що сам вірить у "Верховного бога" та ставить під сумнів релігійні секти.
Крім того, він звинуватив церкву в отриманні пожертв для підтримки її "палаців".
"Якщо ви кажете, що допомагаєте людям, то навіщо ми даємо вам гроші?", — заявив Дутерте.
У червні філіппінський президент назвав "дурним" християнського бога, після чого відмовився вибачатися за свої слова.
Водночас вже 9 липня у Дутерте запланована конференція за участі католицьких єпископів, на якій президент сподівається подолати напруження з християнами.
Філіппіни є чи не єдиною країною Азії, де більшість мешканців — християни. Понад 80% населення країни — католики. Загалом на Філіппінах мешкає близько 100 мільйонів людей.
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Раніше, в ООН заявили, що президент Філліппін потребує психіатричної експертизи.
Родріго Дутерте відомий своїми різкими заявими на адресу світових лідерів, а також словами про те, що особисто вбивав підозрюваних у вживанні та розповсюдженні наркотиків, коли був очільником міста Давао на півдні Філіппін.
Дутерте заявляв, що особисто вбивав ймовірних злочинців, коли був мером міста Давао.
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