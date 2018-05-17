Президент ФРН відвідає Україну наприкінці травня
Про це в четвер, 17 травня, повідомила прес-служба німецького президента в Берліні, пише DW.
Згідно з повідомленням, у рамках візиту на 29 травня в Києві заплановані переговори Штайнмаєра з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Очікується, що під час зустрічей з керівництвом української держави Штайнмаєр обговорить стан реформ.
Окрім того, 29 травня Франк-Вальтер Штайнмаєр виступить перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія".
30 травня в Києві та Львові він проведе зустрічі з учителями та викладачами німецької мови, а також учнями і студентами, які вивчають німецьку, з нагоди німецько-українського року мов. Цією зустріччю Штайнмаєр також вшанує 10-річчя ініціативи "Школи: партнери майбутнього", зазначається в повідомленні його берлінської прес-служби.
Президент Німеччини виконує здебільшого представницькі функції, утім як глава держави наділений великими повноваженнями для розв'язання внутрішньополітичних криз.
Нагадаємо, Штайнмаєр висловив занепокоєння через нинішній напружений стан відносин між Росією та країнами Заходу.
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