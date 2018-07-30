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Президент Хорватії запросила Путіна у Загреб

За словами Грабар-Кітарович, Хорватія виступає за збереження діалогу з Росією
Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович запросила президента Росії Володимира Путіна відвідати Загреб з державним візитом.
Президент Хорватії запросила Путіна у Загреб Фото: Сергей Гунеев / РИА "Новости"

"Я запросила його приїхати, коли була торік в Сочі, і повторила запрошення в Москві. Це був би перший державний візит російського президента в Загреб, і думаю, зараз саме час для нього. Ми дуже чекаємо на Володимира Путіна", - заявила Колінда Грабар-Кітарович в інтерв'ю "Коммерсанту".

За словами Грабар-Кітарович, Хорватія виступає за збереження діалогу з Росією.

"Звичайно, Хорватія - член ЄС і НАТО, і ми дотримуємося тих самих цінностей, принципів і загальної політики в низці напрямків. Тож ми підтримуємо двоєдиний підхід до Росії. З одного боку, ми наполягаємо на дотриманні міжнародного права і виступаємо за реалізацію Мінських домовленостей щодо України. З іншого боку, друга частина цього підходу - це збереження діалогу з Росією. Він неминучий", - вважає президент Хорватії.

Нагадаємо, що Грабар-Кітарович приїжджала в Росію на фінал чемпіонату світу з футболу, де також був президент Франції Еммануель Макрон.

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30 07 2018 15:55
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