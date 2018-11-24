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Президент Ірану закликав мусульман всього світу об'єднатися проти США

"Підкорятися Заходу на чолі з Америкою - це зрада нашої релігії"
Президент Ірану Хасан Роухані закликав мусульман у всьому світі об'єднатися проти Сполучених Штатів Америки.
Президент Ірану закликав мусульман всього світу об Фото: reuters.com

"Підкорятися Заходу на чолі з Америкою - це зрада нашої релігії та майбутніх поколінь цього регіону", - заявив Роухані на міжнародній конференції з ісламської єдності в Тегерані в прямому ефірі на державному телебаченні, інформує Reuters.

"У нас є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко виступати проти несправедливості і залишатися вірними нашому пророкові, нашому Корану і нашому ісламу", - сказав лідер Ірану.

Reuters наголошує, що Роухані чітко натякнув на тісні зв'язки США із Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки.

Іран і Саудівська Аравія є регіональними конкурентами і підтримують протиборчі сторони у військових конфліктах в Сирії та Ємені, нагадує агентство.

"Ми готові захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав, і ми не вимагаємо 450 млрд доларів, щоб це зробити", - сказав Рухані, посилаючись на контракти Саудівської Аравії із США.

Трамп раніше подякував владі Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги видобутку нафти, які призвели до падіння цін на неї. Як відомо, нафта і нафтопродукти - головний експортний ресурс Ірану.

Нагадаємо, що в 2015 році Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, Франція і США з одного боку та Іран - з іншого підписали ядерну угоду. Вона передбачала зняття з Тегерана економічних санкцій США та ЄС в обмін на згортання іранською владою ядерної програми.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з цієї угоди, а потім Вашингтон розширив санкції проти Тегерана.

Інші учасники угоди не підтримали США.

Євросоюз заявив, що захистить інтереси європейських компаній, що інвестують в Іран, і буде виконувати спільний план дій щодо іранської ядерної програми.

Уряд Китаю заявив, що КНР продовжить торгувати з Іраном попри санкції США.

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