Президент Ірану закликав мусульман всього світу об'єднатися проти США
"Підкорятися Заходу на чолі з Америкою - це зрада нашої релігії та майбутніх поколінь цього регіону", - заявив Роухані на міжнародній конференції з ісламської єдності в Тегерані в прямому ефірі на державному телебаченні, інформує Reuters.
"У нас є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко виступати проти несправедливості і залишатися вірними нашому пророкові, нашому Корану і нашому ісламу", - сказав лідер Ірану.
Reuters наголошує, що Роухані чітко натякнув на тісні зв'язки США із Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки.
Іран і Саудівська Аравія є регіональними конкурентами і підтримують протиборчі сторони у військових конфліктах в Сирії та Ємені, нагадує агентство.
"Ми готові захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав, і ми не вимагаємо 450 млрд доларів, щоб це зробити", - сказав Рухані, посилаючись на контракти Саудівської Аравії із США.
Трамп раніше подякував владі Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги видобутку нафти, які призвели до падіння цін на неї. Як відомо, нафта і нафтопродукти - головний експортний ресурс Ірану.
Нагадаємо, що в 2015 році Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, Франція і США з одного боку та Іран - з іншого підписали ядерну угоду. Вона передбачала зняття з Тегерана економічних санкцій США та ЄС в обмін на згортання іранською владою ядерної програми.
У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з цієї угоди, а потім Вашингтон розширив санкції проти Тегерана.
Інші учасники угоди не підтримали США.
Євросоюз заявив, що захистить інтереси європейських компаній, що інвестують в Іран, і буде виконувати спільний план дій щодо іранської ядерної програми.
Уряд Китаю заявив, що КНР продовжить торгувати з Іраном попри санкції США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір