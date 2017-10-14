CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон зламав ніс, впавши у ваннійПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Ісландії зламав собі ніс у ванній
За його словами, він втратив свідомість, вдарився лобом і зламав собі ніс
Фото: forseti.is
"Тепла і затишна ванна минулої ночі виявилася занадто гарячою і затишною", - написав президент у своєму Facebook.
За його словами, він втратив свідомість, вдарився лобом і зламав собі ніс.
Йоуханнессона доставили в лікарню і наклали шви на рани. Він подякував медикам за надану допомогу.
Нагадаємо, що депутатка від Піратської партії Ісландії Єва Пандора Балдурсдоттір змушена носити пов’язку на око через "домашній інцидент" зі своєю маленькою донечкою.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 10 2017 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа