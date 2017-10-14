Президент Ісландії зламав собі ніс у ванній

За його словами, він втратив свідомість, вдарився лобом і зламав собі ніс

Президент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон зламав ніс, впавши у ванній

"Тепла і затишна ванна минулої ночі виявилася занадто гарячою і затишною", - написав президент у своєму Facebook.

За його словами, він втратив свідомість, вдарився лобом і зламав собі ніс.

Йоуханнессона доставили в лікарню і наклали шви на рани. Він подякував медикам за надану допомогу.

Нагадаємо, що депутатка від Піратської партії Ісландії Єва Пандора Балдурсдоттір змушена носити пов’язку на око через "домашній інцидент" зі своєю маленькою донечкою.