Президент Італії розпустив парламент перед виборами
Чергові парламентські вибори відбудуться, швидше за все, 4 березня. Дату буде визначено найближчим часом на засіданні Ради міністрів Італії, пише Reuters.
В Італії двопалатний парламент: в нижній Палаті депутатів - 630 депутатів, в Сенаті - 315.
При владі зараз лівоцентристська Демократична партія на чолі з колишнім прем'єром Маттео Ренці, проте соцопитування дають їй тільки 23%. Для порівняння, на виборах в 2013 році вона отримала близько 30% голів.
Найпопулярніша партія в Італії - популістичний "Рух п'яти зірок" (28%), але ще більше місць у парламенті може отримати альянс консервативної партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі і праві "Ліга Півночі" і "Брати Італії". На трьох вони можуть набрати до 34% голосів.
За час роботи цього скликання парламенту змінилося три прем'єри - Енріко Летта, Маттео Ренці і Паоло Джентілоні.
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