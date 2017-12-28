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Президент Італії розпустив парламент перед виборами

Голосування відбудеться на початку березня
Президент Італії Серджо Маттарелла підписав указ про розпуск парламенту країни. Перед цим він прийняв у себе прем'єр-міністра країни Паоло Джентілоні і спікерів обох палат законодавчого органу.
Президент Італії розпустив парламент перед виборами Фото: wikipedia.org

Чергові парламентські вибори відбудуться, швидше за все, 4 березня. Дату буде визначено найближчим часом на засіданні Ради міністрів Італії, пише Reuters.

В Італії двопалатний парламент: в нижній Палаті депутатів - 630 депутатів, в Сенаті - 315.

При владі зараз лівоцентристська Демократична партія на чолі з колишнім прем'єром Маттео Ренці, проте соцопитування дають їй тільки 23%. Для порівняння, на виборах в 2013 році вона отримала близько 30% голів.

Найпопулярніша партія в Італії - популістичний "Рух п'яти зірок" (28%), але ще більше місць у парламенті може отримати альянс консервативної партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі і праві "Ліга Півночі" і "Брати Італії". На трьох вони можуть набрати до 34% голосів.

За час роботи цього скликання парламенту змінилося три прем'єри - Енріко Летта, Маттео Ренці і Паоло Джентілоні.

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