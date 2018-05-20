Президент Конгресу українців Канади: світ не досить активно обстоює права кримських татар

"Українська діаспора Канади поділяє позицію, що боротьба за Крим є невіддільною складовою у відстоюванні незалежності України"

Міжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.

"Ми пам’ятаємо не лише те, що 74 роки тому відбувся геноцид кримськотатарського народу, але й те, що сьогодні цей геноцид, на жаль, триває. Однак світ забув про це або просто мовчить", - заявив президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод.

"І українська, і кримськотатарська громади Канади переконані, що боротьба за Крим та кримських татар є одночасно й боротьбою за незалежність України. Це дуже принципово для нас", - зазначив Грод.

Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначали День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.