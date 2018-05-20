CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Конгресу українців Канади: світ не досить активно обстоює права кримських татар
"Українська діаспора Канади поділяє позицію, що боротьба за Крим є невіддільною складовою у відстоюванні незалежності України"
Фото: zn.ua
"Ми пам’ятаємо не лише те, що 74 роки тому відбувся геноцид кримськотатарського народу, але й те, що сьогодні цей геноцид, на жаль, триває. Однак світ забув про це або просто мовчить", - заявив президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод.
"І українська, і кримськотатарська громади Канади переконані, що боротьба за Крим та кримських татар є одночасно й боротьбою за незалежність України. Це дуже принципово для нас", - зазначив Грод.
Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначали День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
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20 05 2018 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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