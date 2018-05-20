Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Президент Конгресу українців Канади: світ не досить активно обстоює права кримських татар

"Українська діаспора Канади поділяє позицію, що боротьба за Крим є невіддільною складовою у відстоюванні незалежності України"
Міжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.
Президент Конгресу українців Канади: світ не досить активно обстоює права кримських татар Фото: zn.ua

"Ми пам’ятаємо не лише те, що 74 роки тому відбувся геноцид кримськотатарського народу, але й те, що сьогодні цей геноцид, на жаль, триває. Однак світ забув про це або просто мовчить", - заявив президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод. 

"І українська, і кримськотатарська громади Канади переконані, що боротьба за Крим та кримських татар є одночасно й боротьбою за незалежність України. Це дуже принципово для нас", -  зазначив Грод.

Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначали День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2018 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
  • Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.