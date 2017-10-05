Президент Косова розпустив парламент

Дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту

Президент Косова Хашим Тачі вирішив розпустити парламент після голосування за вотум недовіри уряду.

В указі про розпуск парламенту йдеться про те, що він набуває чинності з дня його підписання.

Про це повідомляє газета Zeri.

Видання повідомляє, що дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту.

Чергові вибори у Косові повинні були пройти менше ніж через рік.

Нагадаємо, парламент Косова у середу проголосував за вотум недовіри уряду та відкрив шлях до можливих дострокових виборів.

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