ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Косова Хашим Тачі вирішив розпустити парламент після голосування за вотум недовіри уряду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Косова розпустив парламент
Дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту
Фото: 112.ua
В указі про розпуск парламенту йдеться про те, що він набуває чинності з дня його підписання.
Про це повідомляє газета Zeri.
Видання повідомляє, що дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту.
Чергові вибори у Косові повинні були пройти менше ніж через рік.
Нагадаємо, парламент Косова у середу проголосував за вотум недовіри уряду та відкрив шлях до можливих дострокових виборів.
Опозиційні партії звинуватили прем’єра Ісу Мустафу та його уряд у нездатності виконати свою програму та схвалювати в
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10 05 2017 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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