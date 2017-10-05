Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Косова розпустив парламент

Дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту
Президент Косова Хашим Тачі вирішив розпустити парламент після голосування за вотум недовіри уряду.
Президент Косова розпустив парламент Фото: 112.ua

В указі про розпуск парламенту йдеться про те, що він набуває чинності з дня його підписання.

Про це повідомляє газета Zeri.

Видання повідомляє, що дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту.

Чергові вибори у Косові повинні були пройти менше ніж через рік.

Нагадаємо, парламент Косова у середу проголосував за вотум недовіри уряду та відкрив шлях до можливих дострокових виборів.

Опозиційні партії звинуватили прем’єра Ісу Мустафу та його уряд у нездатності виконати свою програму та схвалювати в

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 20:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.