Сербія готова анексувати частину краю за "кримською моделлю", - президент Косово

Президент Косово Хашим Тачі заявив, що Сербія готується захопити частину території в північній частині Косова так само, як Росія анексувала український Крим у 2014 році.

"Намір Сербії полягає в тому, щоб використовувати цей поїзд, який був подарований Росією, по-перше, щоб допомогти відрізати північну частину Косово, а потім приєднати її до Сербії. Це модель Криму", - сказав президент Косово в інтерв'ю Reuters.

У Північному Косові проживають близько 50 тисяч етнічних сербів, які відмовляються визнавати незалежність автономії.

Нагадаємо, що за день до цього президент Сербії Томіслав Ніколич пригрозив ввести війська в Косово для захисту етнічних сербів краю.

Напередодні, після 18-річної перерви Сербія збиралася відновити залізничне сполучення з північчю Косово, що і стало причиною нового загострення відносин. З Белграда був відправлений поїзд з написом "Косово - це Сербія". Однак прем'єр-міністр країни Олександр Вучич розпорядився зупинити його. Він пояснив, що пішов на такий крок, щоб "зберегти життя і свободу людей і запобігти ще більшому конфлікту, показати, що ми хочемо миру".

У березні президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що він отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна, що Москва продовжить підтримувати претензії Белграда на Косово.

Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.