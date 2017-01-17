Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сербія готова анексувати частину краю за "кримською моделлю", - президент Косово

Напередодні президент Сербії пригрозив ввести війська в Косово для захисту сербів
Президент Косово Хашим Тачі заявив, що Сербія готується захопити частину території в північній частині Косова так само, як Росія анексувала український Крим у 2014 році.
Сербія готова анексувати частину краю за "кримською моделлю", - президент Косово Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC

"Намір Сербії полягає в тому, щоб використовувати цей поїзд, який був подарований Росією, по-перше, щоб допомогти відрізати північну частину Косово, а потім приєднати її до Сербії. Це модель Криму", - сказав президент Косово в інтерв'ю Reuters.

У Північному Косові проживають близько 50 тисяч етнічних сербів, які відмовляються визнавати незалежність автономії.

Нагадаємо, що за день до цього президент Сербії Томіслав Ніколич пригрозив ввести війська в Косово для захисту етнічних сербів краю.

Напередодні, після 18-річної перерви Сербія збиралася відновити залізничне сполучення з північчю Косово, що і стало причиною нового загострення відносин. З Белграда був відправлений поїзд з написом "Косово - це Сербія". Однак прем'єр-міністр країни Олександр Вучич розпорядився зупинити його. Він пояснив, що пішов на такий крок, щоб "зберегти життя і свободу людей і запобігти ще більшому конфлікту, показати, що ми хочемо миру".

У березні президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що він отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна, що Москва продовжить підтримувати претензії Белграда на Косово.

Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2017 09:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat