Президент Китаю допустив застосування сили для повернення Тайваню
Таку заяву Сі Цзіньпін виголосив з нагоди 40-річчя припинення збройного конфлікту з Тайванем і початку покращення дипломатичних відносин.
Тоді як Тайвань має власну адміністрацію і де-факто є незалежним, він ніколи офіційно не проголошував незалежність від Китаю. Пекін вважає цей острів своєю провінцією.
"Народ Тайваню повинен розуміти, що незалежність принесе лише труднощі. Незалежність Тайваню була неправильним кроком і дійшла в тупик. Натомість об’єднання - неминуча вимога для китайського народу. Пекін залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів проти зовнішніх сил, які заважатимуть мирному возз’єднанню, та проти тайванських сепаратистських дій", - заявив Сі Цзіньпін, інформує BBC.
Нинішня лідерка Тайваню Цай Інвень виступає за проголошення островом незалежності та відмови від зв’язків з Китаєм.
Нагадаємо, у грудні минулого року президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню. Водночас, Міністерство закордонних справ Китаю висловило протест американській стороні у зв'язку з телефонною розмовою.
Китай розглядає Тайвань як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем. У листопаді 2015 року лідери Китаю і Тайваню провели першу зустріч більш ніж за 65 років.
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