Президент Китаю допустив застосування сили для повернення Тайваню

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав населення Тайваню визнати, що острів "повинен і буде" возз’єднаний з Китаєм. Крім того, Пекін пригрозив і залишив за собою право "застосувати силу" для повернення Тайваню.

Таку заяву Сі Цзіньпін виголосив з нагоди 40-річчя припинення збройного конфлікту з Тайванем і початку покращення дипломатичних відносин.

Тоді як Тайвань має власну адміністрацію і де-факто є незалежним, він ніколи офіційно не проголошував незалежність від Китаю. Пекін вважає цей острів своєю провінцією.

"Народ Тайваню повинен розуміти, що незалежність принесе лише труднощі. Незалежність Тайваню була неправильним кроком і дійшла в тупик. Натомість об’єднання - неминуча вимога для китайського народу. Пекін залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів проти зовнішніх сил, які заважатимуть мирному возз’єднанню, та проти тайванських сепаратистських дій", - заявив Сі Цзіньпін, інформує BBC.

Нинішня лідерка Тайваню Цай Інвень виступає за проголошення островом незалежності та відмови від зв’язків з Китаєм.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню. Водночас, Міністерство закордонних справ Китаю висловило протест американській стороні у зв'язку з телефонною розмовою.

Китай розглядає Тайвань як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем. У листопаді 2015 року лідери Китаю і Тайваню провели першу зустріч більш ніж за 65 років.