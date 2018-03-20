Президент Литви не планує вітати Путіна з переобранням на посаду
Про це заявили у прес-службі литовського президента, повідомляє агентство BNS.
"Поки Росія не поважає норми міжнародного права і підриває права і інтереси інших країн, ми утримуємося від привітання", - сказали у прес-службі.
З трьох країн Балтії лише президент Естонії Керсті Кайльюланд привітала Путіна і висловила сподівання на розвиток добросусідських відносин.
"Бажаю Росії та її народу благополуччя і процвітання, чекаю розвитку добросусідських відносин між нашими країнами", - написала президент Естонії.
Тим часом у прес-службі президента Латвії не відповіли на запитання, чи планує глава держави направляти привітання Путіну.
Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулись вибори президента. В результаті посаду глави РФ вкотре зайняв Володимир Путін. За нього віддали свої голоси понад 70% виборців.За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.
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