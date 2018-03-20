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Президент Литви не планує вітати Путіна з переобранням на посаду

Країна чекає від Росії поваги до норм міжнародного права
Президент Литви Даля Грибаускайте не планує надсилати привітання Володимиру Путіна у зв’язку з перемогою на президентських виборах у Росії.
Президент Литви не планує вітати Путіна з переобранням на посаду Даля Ґрібаускайте. Фото: dt.ua

 

Про це заявили у прес-службі литовського президента, повідомляє агентство BNS.

"Поки Росія не поважає норми міжнародного права і підриває права і інтереси інших країн, ми утримуємося від привітання", - сказали у прес-службі.

З трьох країн Балтії лише президент Естонії Керсті Кайльюланд привітала Путіна і висловила сподівання на розвиток добросусідських відносин.

"Бажаю Росії та її народу благополуччя і процвітання, чекаю розвитку добросусідських відносин між нашими країнами", - написала президент Естонії.

Тим часом у прес-службі президента Латвії не відповіли на запитання, чи планує глава держави направляти привітання Путіну.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулись вибори президента. В результаті посаду глави РФ вкотре зайняв Володимир Путін. За нього віддали свої голоси понад 70% виборців. 

За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.

 


 

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20 03 2018 18:49
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