Президент Литви закликає ЄС надати Україні ППО та посилити санкції проти росії
Голова Литви заявив, що дії, які вчиняє рф на території України є тероризмом і ця війна повинна закінчитися тільки перемогою України. Про це він заявив напередодні саміту ЄС, який відбудеться у Брюсселі.
"Ми повинні робити більше для тиску на росію, послабити її здатність продовжувати війну. Наші санкції працюють, однак наші санкції, на жаль, поки не принесли результату, на який ми очікували. Це причина для того, щоб ми продовжували обговорювати і розробляти новий пакет санкцій", – зазначив Науседа.
Президент додав, що санкції також повинні бути застосовані щодо Білорусі. Також він зауважив, що Україна потребує посилення військової допомоги від союзників.
"Ви пам'ятаєте нашу останню неформальну зустріч у Празі. Відтоді ситуація в Україні погіршується і нам потрібен дуже чіткий план дій. Передусім Україна дуже потребує нашої військової підтримки, вони потребують наших систем протиповітряної оборони", – підкреслив литовський лідер.
Раніше повідомлялось, що ЄС ухвалили санкції проти Ірану за постачання дронів для росії.
Додати коментар
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- путін каже, що жребій кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта
- Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції