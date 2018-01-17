Президент Македонії обіцяє ветувати закон про визнання другої офіційної мови
Президент Македонії вважає закон непотрібним і неконституційним, повідомляє Associated Press.
Македонські депутати схвалили законопроект минулого тижня, парламентське голосування бойкотувала головна опозиційна партія.
Іванов заявив, що закон буде коштувати дуже великого і дорогого скорочення у державних установах, замість того, щоб "будувати багатонаціональне суспільство в дусі діалогу і співіснування".
Згідно з македонською конституцією, президент зобов'язаний підписати законодавство, якщо воно буде схвалене парламентом вдруге.
Етнічні албанці становлять чверть двомільйонного населення Македонії. Новий закон дозволяє їм використовувати албанську для комунікації з усіма державними установами країни.
Попередній закон, який був прийнятий в результаті мирної угоди 2001 року про припинення збройного конфлікту між етнічними албанцями та урядовими силами, передбачав офіційне використання албанської мови лише в районах, де албанська меншість становила більше 20% населення.
Опозиційна партія VMRO-DPMNE виступила проти закону, заявивши, що він є "неконституційним і дискримінаційним щодо македонської мови та інших мов, якими розмовляють мешканці країни".
Нагадаємо, що 18 липня Македонія відкинула пропозиції, які могли б завершити багаторічну суперечку з Грецією через назву балканської країни.
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