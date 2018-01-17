Президент Македонії обіцяє ветувати закон про визнання другої офіційної мови

Згідно з македонською конституцією, президент зобов'язаний підписати законодавство, якщо воно буде схвалене парламентом вдруге

Президент Македонії Георге Іванов заявив, що накладе вето на закон, який зробить албанську мову другою офіційною у країні.

Президент Македонії вважає закон непотрібним і неконституційним, повідомляє Associated Press.

Македонські депутати схвалили законопроект минулого тижня, парламентське голосування бойкотувала головна опозиційна партія.

Іванов заявив, що закон буде коштувати дуже великого і дорогого скорочення у державних установах, замість того, щоб "будувати багатонаціональне суспільство в дусі діалогу і співіснування".

Згідно з македонською конституцією, президент зобов'язаний підписати законодавство, якщо воно буде схвалене парламентом вдруге.

Етнічні албанці становлять чверть двомільйонного населення Македонії. Новий закон дозволяє їм використовувати албанську для комунікації з усіма державними установами країни.

Попередній закон, який був прийнятий в результаті мирної угоди 2001 року про припинення збройного конфлікту між етнічними албанцями та урядовими силами, передбачав офіційне використання албанської мови лише в районах, де албанська меншість становила більше 20% населення.

Опозиційна партія VMRO-DPMNE виступила проти закону, заявивши, що він є "неконституційним і дискримінаційним щодо македонської мови та інших мов, якими розмовляють мешканці країни".

Нагадаємо, що 18 липня Македонія відкинула пропозиції, які могли б завершити багаторічну суперечку з Грецією через назву балканської країни.