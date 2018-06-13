Президент Македонії відмовився підписувати угоду про перейменування країни

На думку Іванова, угода про перейменування Македонії містить занадто багато поступок Греції

Президент Македонії Георге Іванов заявив, що не підпише угоду з Грецією про перейменування країни.

За його словами, угода про перейменування Македонії містить занадто багато поступок Греції, повідомляє "Радіо Вільна Європа".

"Ця зловмисна угода, яка унікальна для історії людства, вона недоречна і неприйнятна для мене, вона порушує Конституцію, закони і підриває державні інститути. Я не буду легалізувати політичну самодіяльність уряду", - сказав Іванов.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв і глава МЗС Нікола Димитров вранці прийшли до президента, щоб повідомити про угоду. Проте зустріч тривала всього дві хвилини.