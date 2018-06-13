Президент Македонії відмовився підписувати угоду про перейменування країни
За його словами, угода про перейменування Македонії містить занадто багато поступок Греції, повідомляє "Радіо Вільна Європа".
"Ця зловмисна угода, яка унікальна для історії людства, вона недоречна і неприйнятна для мене, вона порушує Конституцію, закони і підриває державні інститути. Я не буду легалізувати політичну самодіяльність уряду", - сказав Іванов.
Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв і глава МЗС Нікола Димитров вранці прийшли до президента, щоб повідомити про угоду. Проте зустріч тривала всього дві хвилини.
Нагадаємо, Македонія сперечалася з Грецією про перейменування відтоді, як у 1991 році вийшла зі складу Югославії і взяла назву Республіка Македонія. Греція відмовилася її визнавати, побоюючись, що сусідня країна претендуватиме на грецьку провінцію Македонія. Через суперечку з приводу назви країни Македонія довгий час не мала права претендувати на вступ до ЄС та НАТО, оскільки Греція блокувала переговори на цю тему.
Водночас 12 червня прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни.
Того ж дня прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про готовність перейменувати країну у Республіку Північну Македонію.
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