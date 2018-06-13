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Президент Македонії відмовився підписувати угоду про перейменування країни

На думку Іванова, угода про перейменування Македонії містить занадто багато поступок Греції
Президент Македонії Георге Іванов заявив, що не підпише угоду з Грецією про перейменування країни.
Президент Македонії відмовився підписувати угоду про перейменування країни Фото: MIA

За його словами, угода про перейменування Македонії містить занадто багато поступок Греції, повідомляє "Радіо Вільна Європа". 

"Ця зловмисна угода, яка унікальна для історії людства, вона недоречна і неприйнятна для мене, вона порушує Конституцію, закони і підриває державні інститути. Я не буду легалізувати політичну самодіяльність уряду", - сказав Іванов.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв і глава МЗС Нікола Димитров вранці прийшли до президента, щоб повідомити про угоду. Проте зустріч тривала всього дві хвилини.

Нагадаємо, Македонія сперечалася з Грецією про перейменування відтоді, як у 1991 році вийшла зі складу Югославії і взяла назву Республіка Македонія. Греція відмовилася її визнавати, побоюючись, що сусідня країна претендуватиме на грецьку провінцію Македонія. Через суперечку з приводу назви країни Македонія довгий час не мала права претендувати на вступ до ЄС та НАТО, оскільки Греція блокувала переговори на цю тему.

Водночас 12 червня прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни.

Того ж дня прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про готовність перейменувати країну у Республіку Північну Македонію.

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13 06 2018 21:52
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