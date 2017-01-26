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Президент Мексики скасував візит у США через суперечку про стіну

Дональд Трамп зажадав, щоб будівництво профінансувала Мексика
Президент США Дональд Трамп заявив, що його мексиканському колезі Енріке Пенья Ньєто варто скасувати візит до Вашингтона, якщо Мексика не збирається платити за стіну на кордоні зі Сполученими Штатами. У відповідь Пенья Ньєто повідомив, що скасував заплановану на 31 грудня поїздку.
Президент Мексики скасував візит у США через суперечку про стіну Енріке Пена Ньєто. Фото: AFP

Заяви обидва президенти зробили в твіттері, повідомляє ВВС.

Напередодні Трамп підписав указ про охорону державного кордону, за яким має розпочатися будівництво стіни на сухопутному кордоні з Мексикою. Трамп раніше говорив, що Мексика гарантовано відшкодує витрати США на будівництво стіни, а переговори про це з мексиканською стороною почнуться дуже скоро.

Пенья Ньєто засудив указ Трампа про будівництво стіни на кордоні між двома країнами і в черговий раз заявив, що Мексика не буде за неї платити.

Захисна стіна між країнами, за задумом Трампа, покликана обмежити наплив наркотиків, злочинності і нелегальних іммігрантів в Сполучені Штати.

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За оцінками Трампа, які багато експертів вважають заниженими, зведення бар'єру протягом усього кордону з Мексикою обійдеться в 12 млрд доларів.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою було однією з передвиборчих обіцянок Трампа.

Нагадааємо, напередодні Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики

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26 01 2017 20:58
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