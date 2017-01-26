Президент Мексики скасував візит у США через суперечку про стіну
Заяви обидва президенти зробили в твіттері, повідомляє ВВС.
Напередодні Трамп підписав указ про охорону державного кордону, за яким має розпочатися будівництво стіни на сухопутному кордоні з Мексикою. Трамп раніше говорив, що Мексика гарантовано відшкодує витрати США на будівництво стіни, а переговори про це з мексиканською стороною почнуться дуже скоро.
Пенья Ньєто засудив указ Трампа про будівництво стіни на кордоні між двома країнами і в черговий раз заявив, що Мексика не буде за неї платити.
Захисна стіна між країнами, за задумом Трампа, покликана обмежити наплив наркотиків, злочинності і нелегальних іммігрантів в Сполучені Штати.
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За оцінками Трампа, які багато експертів вважають заниженими, зведення бар'єру протягом усього кордону з Мексикою обійдеться в 12 млрд доларів.
Будівництво стіни на кордоні з Мексикою було однією з передвиборчих обіцянок Трампа.
Нагадааємо, напередодні Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики
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