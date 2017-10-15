Президент Microsoft підозрює КНДР в атаці вірусу WaanaCry

Він закликав уряди країн більше перейматися захистом своїх громадян від кібератак

Влада Північної Кореї могла використовувати викрадене у Агентства нацбезпеки США програмне забезпечення.

Про це заявив президент компанії Microsoft Бред Сміт в інтерв'ю телеканалу ITV News.

"За атакою вірусу WannaСry, який вразив більше 300 тисяч комп'ютерів компаній і держустанов у 150 країнах світу, з великою ймовірністю стоїть Північна Корея", – наголосив Сміт.

Також він закликав уряди країн більше перейматися захистом своїх громадян від кібератак.

"Нам потрібно зібрати усі уряди, щоб ухвалити "Цифрову Женевську Конвенцію", яка затвердить, що кібератаки на мирних громадян не мають кордонів і є порушенням міжнародного права", – сказав Сміт.

Нагадаємо, що раніше у Південній Кореї заявили, що хакери з Північної Кореї викрали багато військових документів, зокрема й план вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина.

Як відомо, 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".