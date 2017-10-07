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Президент Молдови Додон виступив проти вступу до НАТО

"Антиросійськими ми точно не будемо, антизахідними — знаєте, у деяких позиціях будемо", - Додон
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що виступає проти вступу країни в НАТО.
Президент Молдови Додон виступив проти вступу до НАТО Фото: cotidianul.ro

"Антиросійськими ми точно не будемо, антизахідними — знаєте, у деяких позиціях будемо", - зазначив президент Молдови Ігор Додон в інтерв'ю для передачі "Головний ефір" на телеканалі "Білорусь-1".

Він заявив про розбіжність у питанні толерантності до ЛГБТ.

"Вони (західні країни) наполягають на цих гей-парадах, гей-маршах... Це не пройде. Ми православні, у нас в республіці 98 відсотків (населення) православних, це один з найвищих рівнів православ'я з усіх країн", - сказав Додон.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заявив, що не підпише закон, спрямований проти російської пропаганди в ЗМІ, який пропонує Демократична партія (ДПМ).

Зазначимо,  Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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