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Президент Молдови Додон заявив про готовність до діалогу з українською владою

Водночас він повідомив, що наприкінці жовтня приїде з офіційним візитом до Москви
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий до "діалогу, будь-яких контактів" з Україною.
Президент Молдови Додон заявив про готовність до діалогу з українською владою Фото: tass.ru

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи відносини між двома країнами.

"Я, як і раніше, відкритий, нещодавно навіть надіслав панові Порошенку привітання з нагоди національного свята – Дня Незалежності України", – сказав Ігор Додон.

Водночас він повідомив, що наприкінці жовтня приїде з офіційним візитом до Москви.

Нагадаємо, Ігор Додон є президентом Молдови з грудня 2016 року. Під час теледебатів у жовтні 2016 на запитання журналіста, кому належить Крим, Додон відповів: "Російській Федерації". У січні 2017 року Додон заявив, що Молдова не збирається визнавати Крим російським через необхідність вирішувати проблему з Придністров'ям і бажання вибудувати дружні відносини з Україною. Президент Молдови вважає, що Україна може допомогти його державі знайти компроміс у питанні Придністров’я.

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24 08 2018 20:57
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