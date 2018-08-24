Президент Молдови Додон заявив про готовність до діалогу з українською владою
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи відносини між двома країнами.
"Я, як і раніше, відкритий, нещодавно навіть надіслав панові Порошенку привітання з нагоди національного свята – Дня Незалежності України", – сказав Ігор Додон.
Водночас він повідомив, що наприкінці жовтня приїде з офіційним візитом до Москви.
Нагадаємо, Ігор Додон є президентом Молдови з грудня 2016 року. Під час теледебатів у жовтні 2016 на запитання журналіста, кому належить Крим, Додон відповів: "Російській Федерації". У січні 2017 року Додон заявив, що Молдова не збирається визнавати Крим російським через необхідність вирішувати проблему з Придністров'ям і бажання вибудувати дружні відносини з Україною. Президент Молдови вважає, що Україна може допомогти його державі знайти компроміс у питанні Придністров’я.
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