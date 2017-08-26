Президент Молдови не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров'я
Про це пише "РИА Новости".
"Впевнений, що цей черговий антиросійський демарш уряду Молдови залишиться тільки на рівні декларацій і спрямований на зовнішнього західного споживача в надії заручитися підтримкою для отримання чергової дози фінансових вливань", – сказав президент.
Додон також вважає, що уряд вже усвідомив свою помилку і "дав задній хід", зробивши поправки до декларації.
Він також підкреслив, що виведення військ РФ з Придністров'я може призвести до "зриву миротворчої операції в зоні конфлікту".
"Це показує непрофесіоналізм молдавських чиновників в цьому питанні і поспішність в деклараціях для того, щоб догодити своїм кураторам. Нічого спільного з інтересами Молдови це не має, і впевнений, що не підтримується більшістю молдавського народу", – сказав Додон.
Нагадаємо, Молдова просить ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.
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