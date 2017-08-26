Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Молдови не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров'я

На думку Додона, виведення військ РФ з Придністров'я може призвести до зриву миротворчої операції в зоні конфлікту
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що питання про виведення військових РФ з Придністров'я не просунеться далі простих декларацій.
Президент Молдови не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров Фото: ria.ru

Про це пише "РИА Новости".

"Впевнений, що цей черговий антиросійський демарш уряду Молдови залишиться тільки на рівні декларацій і спрямований на зовнішнього західного споживача в надії заручитися підтримкою для отримання чергової дози фінансових вливань", – сказав президент.

Додон також вважає, що уряд вже усвідомив свою помилку і "дав задній хід", зробивши поправки до декларації.

Він також підкреслив, що виведення військ РФ з Придністров'я може призвести до "зриву миротворчої операції в зоні конфлікту".

"Це показує непрофесіоналізм молдавських чиновників в цьому питанні і поспішність в деклараціях для того, щоб догодити своїм кураторам. Нічого спільного з інтересами Молдови це не має, і впевнений, що не підтримується більшістю молдавського народу", – сказав Додон.

Нагадаємо, Молдова просить ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2017 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.