Президент Молдови не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров'я

На думку Додона, виведення військ РФ з Придністров'я може призвести до зриву миротворчої операції в зоні конфлікту

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що питання про виведення військових РФ з Придністров'я не просунеться далі простих декларацій.

Про це пише "РИА Новости".

"Впевнений, що цей черговий антиросійський демарш уряду Молдови залишиться тільки на рівні декларацій і спрямований на зовнішнього західного споживача в надії заручитися підтримкою для отримання чергової дози фінансових вливань", – сказав президент.

Додон також вважає, що уряд вже усвідомив свою помилку і "дав задній хід", зробивши поправки до декларації.

Він також підкреслив, що виведення військ РФ з Придністров'я може призвести до "зриву миротворчої операції в зоні конфлікту".

"Це показує непрофесіоналізм молдавських чиновників в цьому питанні і поспішність в деклараціях для того, щоб догодити своїм кураторам. Нічого спільного з інтересами Молдови це не має, і впевнений, що не підтримується більшістю молдавського народу", – сказав Додон.

Нагадаємо, Молдова просить ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.