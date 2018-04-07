Президент Молдови попередив про ймовірність нової війни на Дністрі

Він сподівається, що вибори до парламенту, які заплановані на осінь, "розставлять все по місцях, люди проголосують за тих, кому довіряють"

Президент Молдови Ігор Додон звинувачує опозицію у намаганнях поновити конфлікт у Придністров'ї з метою втягнути у нього Росію.

"Я стурбований можливістю реанімації придністровського конфлікту з тим, щоб втягнути в нього Росію. Чи ризикнуть реалізувати такий сценарій наші демократи? Сподіваюся, що ні", - наводить слова Додона видання Deschide.

"Народ лякають погрозами з боку РФ і Придністров'я, оскільки про проєвропейський вектор нічого говорити. В середу виповнилося чотири роки з моменту підписання угоди про асоціацію Молдови з ЄС, але очікуваних результатів немає", - додав політик.

Додон також пригрозив заблокувати проект Стратегії національної оборони, якщо парламент не врахує його пропозиції.

Проект передбачає "розробку життєздатної та ефективної системи оборони для відсічі можливих агресій, нападів і підривних дій щодо суверенітету, незалежності, територіальної цілісності країни і/або безпеки її громадян".

Серед загроз і ризиків зазначені: військовий потенціал у придністровському регіоні (у тому числі Оперативна група російських військ), використання інструментів інформаційної пропаганди, кібератаки, незаконна міграція, незаконний оборот зброї, терористична діяльність.

Нагадаємо, що 22 червня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону.

У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності до правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи російських Збройних сил з території Придністров'я у відповідності до зобов'язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року".

У МЗС Росії Резолюцію Генеральної асамблеї ООН про виведення військ РФ з території невизнаної Придністровської Молдовської Республіки назвали "вкинутим молдавською стороною провокаційним проектом".

У вересні 2017 року Республіка Молдова оголосила вимогу повного і беззастережного виведення російських військ, незаконно розквартированих на території Придністровського регіону.