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Президент Молдови попросив Путіна ввести подвійне громадянство для своїх громадян

Після зустрічі 17 січня з Путіним Додон заявив, що Молдова готова анулювати угоду про асоціацію з ЄС
Президент Молдови Ігор Додон звернувся до Москви з проханням запровадити систему подвійного громадянства для своїх співвітчизників.
Президент Молдови попросив Путіна ввести подвійне громадянство для своїх громадян Ігор Додон Фото: ЕРА

"Я попросив продовжити терміни міграційної амністії після 20 березня, щоб цією можливістю змогли скористатися максимальна кількість молдавських громадян, що працюють в Росії. Володимир Путін сказав, що продовження буде", - заявив Додон за підсумками зустрічі з російським президентом.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У той же час Кишинів ініціював переговори про запровадження подвійного громадянства. Додон пояснив такі плани бажанням позбавити своїх співвітчизників, які постійно живуть в Росії, необхідністю відмовлятися від молдавського громадянства.

Нагадаємо, 17 березня президент РФ і Молдови провели вже другу зустріч цього року.

Президент Молдови Ігор Додон після інавгурації здійснив свій перший офіційний візит до Москви, де зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Під час переговорів лідер Молдови висловився за активізацію торговельних відносин з Росією і заявив про анулювання угоди про асоціацію з Євросоюзом.

В свою чергу, правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.

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