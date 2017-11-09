Президент Молдови вважає несправедливим український закон про освіту

На його думку, новий закон про освіту призведе до скасування системи освіти рідною мовою для етнокультурних меншин в Україні

Президент Молдови Ігор Додон стурбований положеннями прийнятого Верховною Радою України закону про освіту, які регулюють навчання мовами національних меншин.

"Висловлюю стурбованість становищем великого співтовариства румунів і молдаван, які проживають на території України, громади, яка в цей час ризикує зазнати денаціоналізації внаслідок несправедливого закону, введеного в Києві", - написав Додон у Facebook.

На його думку, новий закон про освіту призведе до скасування системи освіти рідною мовою для етнокультурних меншин в Україні.

"Уже було величезне число реакцій від румунів і молдаван, які живуть в Україні, так само як і від інших етнічних груп, які просять допомоги з боку сусідніх країн і міжнародних організацій, і закликають їх до негайної реакції. Розумію їхню стурбованість і як Президент Республіки Молдова звертаюся до київської влади із закликом переглянути свою нову політику щодо етнокультурних меншин. Нагадую їм, що в Молдові права української громади дотримуються", - додав Додон.

Президент Молдови висловив надію, що "нинішнє політичне керівництво в Києві" усвідомлює негативні наслідки цього закону і зробить відповідні кроки, щоб відмовитися від нього.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.