Президент Молдови заборонив армії залишати територію країни без його дозволу

Крім того, він звернуся до прем’єр-міністра з проханням ініціювати відставку заступника міністра оборони Георге Галбури

Президент Молдови Ігор Додон заборонив військовим покидати межі країни для участі у навчаннях і інших подібних заходах.

Відповідний указ він підписав у п’ятницю, повідомляє портал Avedarul.

Додон заявив, що "ніхто не покине територію Республіки Молдова без письмової згоди верховного головнокомандувача".

"Як верховний головнокомандувач збройних сил сьогодні я підписав указ, який забороняє участь солдатів молдовських збройних сил у навчаннях, операціях, місіях, тренінгах, чи інших заходах за кордоном без попередньої згоди на це верховного головнокомандувача", - заявив президент Молдови.

За його словами, указ є обов’язковим до виконання і вступив у силу одразу після підписання.

Крім того, він звернуся до прем’єр-міністра з проханням ініціювати відставку заступника міністра оборони Георге Галбури.

До відповідних кроків Ігор Додон взявся після того, як всупереч забороні президента молдовські військові прибули в Україну для участі у міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017.

Нагадаємо, Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня стартують на Львівщині.

Проте уряд країни, всупереч забороні, дозволив військовим відвідати навчання.

В свою чергу, Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.

Проте нціональна армія Молдови все одно приїхала на міжнародні навчання Rapid Trident 2017, за що Ігор Додон пообіцяв покарати військовиків.