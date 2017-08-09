Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Молдови заборонив армії залишати територію країни без його дозволу

Крім того, він звернуся до прем’єр-міністра з проханням ініціювати відставку заступника міністра оборони Георге Галбури
Президент Молдови Ігор Додон заборонив військовим покидати межі країни для участі у навчаннях і інших подібних заходах.
Президент Молдови заборонив армії залишати територію країни без його дозволу Фото: ria.ru

Відповідний указ він підписав у п’ятницю, повідомляє портал Avedarul.

Додон заявив, що "ніхто не покине територію Республіки Молдова без письмової згоди верховного головнокомандувача".

"Як верховний головнокомандувач збройних сил сьогодні я підписав указ, який забороняє участь солдатів молдовських збройних сил у навчаннях, операціях, місіях, тренінгах, чи інших заходах за кордоном без попередньої згоди на це верховного головнокомандувача", - заявив президент Молдови.

За його словами, указ є обов’язковим до виконання і вступив у силу одразу після підписання.

Крім того, він звернуся до прем’єр-міністра з проханням ініціювати відставку заступника міністра оборони Георге Галбури.

До відповідних кроків Ігор Додон взявся після того, як всупереч забороні президента молдовські військові прибули в Україну для участі  у міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017.

Нагадаємо, Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня стартують на Львівщині.

Проте уряд країни, всупереч забороні, дозволив військовим відвідати навчання.

В свою чергу, Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.

Проте нціональна армія Молдови все одно приїхала на міжнародні навчання Rapid Trident 2017, за що Ігор Додон пообіцяв покарати військовиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 13:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.