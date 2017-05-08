Президент Молдови зустрівся з віце-прем'єром РФ і попросив Росію не вводити санкції
Про це Додон повідомив у суботу, 5 серпня.
Він особисто зустрівся з віце-прем'єра Російської Федерації Дмитром Рогозіним і зазначив, що "факт оголошення Рогозіна персоною нон-грата на території Молдови видає небажання молдовського уряду співпрацювати з урядом РФ".
"Попросив наших російських партнерів утриматися від заходів і санкцій, які торкнуться і будуть бити по інтересах простих громадян і економічних агентів", – повідомив Додон.
Президент Молдови заявив, що від можливих торгових і міграційних санкцій будуть страждати не міністри і депутати правлячого угруповання, а "прості молдовські громадяни, які ні в чому не винні".
"Усвідомивши безпрецедентну, грубу і нічим не аргументовану з точки зору дипломатичних норм, агресивну політику молдовського уряду, закликаю наших російських партнерів проявити мудрість, не піддаватися на очевидні провокації молдавських тимчасових правителів", – додав Додон.
Нагадаємо, Молдова оголосила віце-прем'єра Російської Федерації Дмитра Рогозіна персоною нон-грата і заборонила йому перетинати кордон цієї держави.
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