Президент нагородив орденами Байдена, Олланда та Гаука
Орденом Свободи відзначено колишнього віце-президента США Джо Байдена, екс-президента Німеччини Йоахіма Гаука та екс-президента Франції Франсуа Олланда, ідеться в указі Порошенка, розміщеному на сайті Адміністрації Президента.
Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено колишнього прем’єра Литви Андрюса Кубілюса.
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначено президента німецького бундестагу Норберта Ламмерта.
Орден княгині Ольги III ступеня отримала німецька депутатка від "зелених" Марілуїзе Бек.
Загалом державні нагороди "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань" отримали 27 громадян іноземних держав.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко нагородив екс-прем’єра Арсенія Яценюка за безвіз, зміцнення міжнародного авторитету та внесок у євроінтеграцію України.
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