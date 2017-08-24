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Президент нагородив орденами Байдена, Олланда та Гаука

Також нагороджено колишнього прем’єра Литви Андрюса Кубілюса
Президент України Петро Порошенко відзначив майже три десятки громадян іноземних країн державними нагородами за внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.
Президент нагородив орденами Байдена, Олланда та Гаука Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Орденом Свободи відзначено колишнього віце-президента США Джо Байдена, екс-президента Німеччини Йоахіма Гаука та екс-президента Франції Франсуа Олланда, ідеться в указі Порошенка, розміщеному на сайті Адміністрації Президента.

Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено колишнього прем’єра Литви Андрюса Кубілюса.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначено президента німецького бундестагу Норберта Ламмерта.

Орден княгині Ольги III ступеня отримала німецька депутатка від "зелених" Марілуїзе Бек.

Загалом державні нагороди "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань" отримали 27 громадян іноземних держав.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко нагородив екс-прем’єра Арсенія Яценюка за безвіз, зміцнення міжнародного авторитету та внесок у євроінтеграцію України.

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24 08 2017 14:56
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