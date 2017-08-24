Президент нагородив орденами Байдена, Олланда та Гаука Також нагороджено колишнього прем’єра Литви Андрюса Кубілюса

Президент України Петро Порошенко відзначив майже три десятки громадян іноземних країн державними нагородами за внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Орденом Свободи відзначено колишнього віце-президента США Джо Байдена, екс-президента Німеччини Йоахіма Гаука та екс-президента Франції Франсуа Олланда, ідеться в указі Порошенка, розміщеному на сайті Адміністрації Президента. Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено колишнього прем’єра Литви Андрюса Кубілюса. Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначено президента німецького бундестагу Норберта Ламмерта. Орден княгині Ольги III ступеня отримала німецька депутатка від "зелених" Марілуїзе Бек. Загалом державні нагороди "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань" отримали 27 громадян іноземних держав. Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко нагородив екс-прем’єра Арсенія Яценюка за безвіз, зміцнення міжнародного авторитету та внесок у євроінтеграцію України.

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