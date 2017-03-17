Президент назвав причини поразки Української революції 1917-1921 років, - ВІДЕО

Президент Петро Порошенко виступив зі зверненням з нагоди 100-річчя Української революції, в яких назвав причини її поразки.

"Що ж пішло у нас не так і чому ми втратили незалежність на відміну від наших найближчих сусідів? Перша причина - помилкові ідеологічні установки, орієнтація на федерацію з Росією і дурман соціалістичної і комуністичної доктрин", - заявив Порошенко.

"По-друге, недалекоглядний, короткозорий пацифізм завадив вчасно створити справжнє українське військо, тверезо оцінити загрозу з боку Російської Федерації для незалежної України і підготуватися до зовнішньої агресії з боку як білих, так і червоних", - сказав Президент.

"По-третє, через брак міжнародної підтримки, Україна в роки вирішальної сутички з росіянами залишилася один на один з агресором", - вважає він.

"Але головне, що не дозволило тоді виникнути незалежної української держави - нестача політичної єдності, внутрішні чвари, анархія, отаманщина. Наші тодішні лідери, писав у своїх спогадах командир Михайло Омелянов-Павленко, партійні гасла ставили вище державних, особисті моменти вище загальних", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що в цей день в 1917 році було проголошено створення Української Центральної Ради, першого українського парламенту.

Минулого року, Центральний державний архів зарубіжної україністики презентував онлайн-виставку "Вірні сини і дочки України", на якій представлено архівні документи про діяльність українських громадсько-політичних діячів, вчених, публіцистів, які були змушені залишити країну.