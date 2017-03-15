Президент назвав закон про окуповані території "подарунком Путіну"
"Закон про окуповані території відріже частину України, побудує стіну, зніме з РФ санкції і, фактично, подарує окуповані райони Путіну", - заявив він в інтерв’ю українським телеканалам.
Порошенко наголосив, що Верховна Рада має прийняти "закон, який сприятиме поверненню окупованих територій в Україну, а не розкидатися землями".
Глава держави запропонував прийняти закон про відновлення територіальної цілісності України, який відповідає національним інтересам України.
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"Моя принципова позиція, разом з політичними силами у парламенті, полягає в іншому – ми маємо прийняти закон, який забезпечить повернення українського суверенітету на Донбасі. І це буде базуватися на Мінських угодах", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що партія "Об'єднання "Самопоміч" вимагає прийняти закон про тимчасово окуповані території.
Документ має гарантувати припинення торгівлі з окупованими територіями; захист професійної гідності українських військових та їхнього обов'язку захищати народ і Конституцію і збереження інституційної держави й конституційного ладу.
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