Президент назвав закон про окуповані території "подарунком Путіну"

Петро Порошенко заявив, що Україна не повинна розкидатися землями

Президент України Петро Порошенко заявив, що у разі прийняття закону про окуповані території частина Донбасу та Крим будуть подаровані Росії.

"Закон про окуповані території відріже частину України, побудує стіну, зніме з РФ санкції і, фактично, подарує окуповані райони Путіну", - заявив він в інтерв’ю українським телеканалам.

Порошенко наголосив, що Верховна Рада має прийняти "закон, який сприятиме поверненню окупованих територій в Україну, а не розкидатися землями".

Глава держави запропонував прийняти закон про відновлення територіальної цілісності України, який відповідає національним інтересам України.

ЧИТАЙТЕ: Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

"Моя принципова позиція, разом з політичними силами у парламенті, полягає в іншому – ми маємо прийняти закон, який забезпечить повернення українського суверенітету на Донбасі. І це буде базуватися на Мінських угодах", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що партія "Об'єднання "Самопоміч" вимагає прийняти закон про тимчасово окуповані території.

Документ має гарантувати припинення торгівлі з окупованими територіями; захист професійної гідності українських військових та їхнього обов'язку захищати народ і Конституцію і збереження інституційної держави й конституційного ладу.