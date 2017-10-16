Президент Німеччини Штайнмаєр зустрінеться з Путіним у Москві

Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає 25 жовтня 2017 року Москву... Під час візиту президент зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним", – йдеться на сайті.

У російській столиці Штайнмаєр відвідає також Петропавлівський собор. У межах святкування 500-річного ювілею Реформації російський уряд передає будівлю собору назад у володіння Євангельсько-лютеранської церкви Росії. Штайнмайєр, перебуваючи на посту міністра закордонних справ, разом з Євангельською церквою Німеччини добивався цього кроку від Путіна, повідомляє сайт президента.

Під час візиту главу німецької держави супроводжуватиме глава євангельської церкви Німеччини єпископ Хайнріх Бедфорд-Штром.

Крім того, президент ФРН має намір відвідати правозахисну організацію "Меморіал" і поспілкуватися з колишнім президентом СРСР, лауреатом Нобелівської премії миру Михайлом Горбачовим.

Нагадаємо, Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно заступив на посаду 12-го федерального президента Федеративної Республіки Німеччина 19 березня 2017 року.