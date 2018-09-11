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Президент Німеччини закликав боротися проти націоналізму

Штайнмайєр вимагає протидії "новому агресивному націоналізму"
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр виступив проти "нового агресивного націоналізму" у Німеччині.
Президент Німеччини закликав боротися проти націоналізму Фото: ap.org

Про це повідомляє DW.

"Ми не можемо допустити, щоб хтось знову казав нам, що лише він говорить від імені "справжнього народу", і виключав при цьому інших", – сказав президент Німеччини під час виступу в Бундестазі у п'ятницю, 9 листопада, з нагоди 80-х роковин "Кришталевої ночі" 1938 року, коли нацисти організували та сприяли насильницьким нападам на єврейське населення у всій тодішній Німеччині.

"Ми знаємо про нашу відповідальність, якій немає кінця", – зазначив Штайнмайєр.

Він також розкритикував поширення в суспільстві "мови ненависті", закликав бути відданими демократії та "просвітленому, демократичному" патріотизму і "не віддавати кольори німецького прапору" націоналістам.

Водночас Штайнмайєр згадав про інші події, які згадують у Німеччині 9 листопада: 100-річчя проголошення Веймарської республіки та річницю падіння Берлінського муру. Він назвав цю дату "важливим етапом в історії німецької демократії".

"9 листопада німці згадують про обидві сторони: про світло та тінь нашої історії", – зазначив президент.

Нагадаємо, у травні президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайєр наголошував, що корупція і агресивний ізоляціоністський націоналізм можуть загрожувати майбутньому України.

Мер Варшави заборонила марш націоналістів, який повинен був відбутися в місті 11 листопада.

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09 11 2018 15:32
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