Президент Німеччини закликав боротися проти націоналізму
Про це повідомляє DW.
"Ми не можемо допустити, щоб хтось знову казав нам, що лише він говорить від імені "справжнього народу", і виключав при цьому інших", – сказав президент Німеччини під час виступу в Бундестазі у п'ятницю, 9 листопада, з нагоди 80-х роковин "Кришталевої ночі" 1938 року, коли нацисти організували та сприяли насильницьким нападам на єврейське населення у всій тодішній Німеччині.
"Ми знаємо про нашу відповідальність, якій немає кінця", – зазначив Штайнмайєр.
Він також розкритикував поширення в суспільстві "мови ненависті", закликав бути відданими демократії та "просвітленому, демократичному" патріотизму і "не віддавати кольори німецького прапору" націоналістам.
Водночас Штайнмайєр згадав про інші події, які згадують у Німеччині 9 листопада: 100-річчя проголошення Веймарської республіки та річницю падіння Берлінського муру. Він назвав цю дату "важливим етапом в історії німецької демократії".
"9 листопада німці згадують про обидві сторони: про світло та тінь нашої історії", – зазначив президент.
Нагадаємо, у травні президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайєр наголошував, що корупція і агресивний ізоляціоністський націоналізм можуть загрожувати майбутньому України.
Мер Варшави заборонила марш націоналістів, який повинен був відбутися в місті 11 листопада.
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