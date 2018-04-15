Президент Німеччини закликав не оголошувати Росію ворогом

"Незалежно від Путіна, ми не маємо оголошувати всю Росію, країну і людей, ворогами"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння через нинішній напружений стан відносин між Росією та країнами Заходу.

Нинішнє "нестримне відчуження" між Росією та Заходом - підстава для серйозної стурбованості, адже не лишилося практично жодного "підґрунтя для довіри", - заявив Штайнмаєр в інтерв'ю Bild am Sonntag, повідомляє DW.

У такій ситуації, зазначає німецький президент, головним завданням для відповідальних політиків є протидія цьому відчуженню: "Незалежно від Путіна, ми не маємо оголошувати всю Росію, країну і людей, ворогами". Він додав, що країнам Заходу не варто допускати домінування "апокаліптичних настроїв" у відносинах з РФ.

Натомість Штайнмаєр вважає, що ЄС слід намагатися переконати російське керівництво шляхом "прямого діалогу". Зокрема, треба постійно вказувати Кремлю на "наслідки його дій для європейсько-російських відносин".

Зазначимо, перебуваючи на посаді голови німецької дипломатії Штайнмаєр неодноразово робил заяви про можливе послаблення санкцій проти РФ та про неприпустимість посилення тиску на Кремль.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу міста Хомс у відповідь на інформацію про застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Рада Безпеки ООН відхилила російський проект резолюції, що засуджує ракетний удар по Сирії і вимагає припинити агресію щодо арабської країни.

Представник Сирії в ООН Башар Джаафарі заявив, що ті країни, які голосували проти резолюції РФ щодо Сирії, відтепер не є союзниками сирійської влади.