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Президент ПАРЄ натякнув про свою відставку

Аграмунт обіцяв у п'ятницю перейти до обговорення свого статусу
У Страсбурзі розпочалися надзвичайні слухання щодо поїздки президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта до Сирії.
Президент ПАРЄ натякнув про свою відставку Фото:i.lb.ua

Аграмунт не надав детальних пояснень, заявивши, що вже сказав достатньо, але заявив, що припускає зміну свого статусу в ПАРЄ, інформує "Європейська правда".

"У п’ятницю я перейду до обговорення свого статусу", - сказав президент ПАРЄ.

Аграмунт окремо заявив, що просить вибачення за свої дії. Водночас він відмовився відповідати на конкретне запитання про те, чи є припустимим його подальше перебування на посаді президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Зазначимо, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт раніше заявляв, що російська делегація має повернутися в ПАРЄ.

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