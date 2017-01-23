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Президент ПАРЄ підтримав зняття санкцій з російської делегації

Аграмунт виступив за діалог з Росією
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, якого в понеділок обрали на новий річний термін, заявив про необхідність зняття всіх політичних санкцій з делегації РФ.
Президент ПАРЄ підтримав зняття санкцій з російської делегації Фото:i.lb.ua

Про це він заявив у спілкуванні з російськими та українськими журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Аграмунт висловив жаль через рішення Росії не брати участь у Роботі ПАРЄ.

"Позиція РФ не змінилася – вони готові повернутися сюди в разі, якщо вони будуть повністю відновлені в правах, включаючи право голосувати та брати участь у роботі комітетів", - зазначив він.

"Я вважаю що росіяни мають бути тут, в асамблеї, з повноцінними правами. Але не я маю ухвалювати це рішення, це – рішення, яке має ухвалювати  асамблея", - наголосив президент ПАРЄ, підкресливши, що говорить се від себе особисто, оскільки не має повноважень асамблеї для таких заяв.

Педро Аграмунт вважає, що триваюча анексія не є підставою для збереження санкційних обмежень, хоча він засуджує дії РФ.

"І я, і асамблея не сприймаємо анексію. Це неприйнятно. Але Російська делегація має бути тут...Я не можу одноосібно вирішити, чи повернеться Росія з повними правами чи ні. Але моя позиція така: одне питання – засуджувати дії РФ в Україні, але ми вже засудили їх. Це не означає що ми маємо припиняти діалог. Рада Європи не стоятиме на обох ногах без співпраці з РФ", - пояснив Аграмунт.

Нагадаємо, що нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський, який є членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомив про обрання його віце-президентом Асамблеї.

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