Президент передав "Золоту зірку" вдові загиблого в Авдіївці військового

Президент Петро Порошенко передав орден "Золота зірка" вдові капітана Андрія Кизила, якого удостоїли звання "Герой України" посмертно.

Як повідомляє прес-служба голови держави, він зустрівся з дружиною Героя України на церемонії випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.

"Зараз, коли говориш "Андрій Кизило", можливо, не всі ідентифікують, ким є Андрій. А якщо скажеш, що він воював під позивним "Орел", всі чітко згадують Авдіївку, ті бої. Тому що він був справжнім військовим орлом", - заявив Порошенко під час своєї промови.

23-річний Андрій Кизило загинув 29 січня під час штурму бойовиками Авдіївки.

Фото:president.gov.ua

Він брав участь в АТО з липня 2014 року. Учасник боїв за села Новоласпа Бойківського району Донецької області (10 серпня 2015), Петровське Волноваського району Донецької області (14 лютого 2015) і біля міста Волноваха Донецької області.

У 2015 році був визнаний найкращим командиром роти в секторі "М" зони антитерористичної операції.

Голова держави зазначив, що Андрій Кизило мріяв навчатися в Національному університеті оборони України і постійно готував себе до цього відповідального кроку, але доля розпорядилася інакше.