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Президент підписав указ про створення ВЦА у Щасті

Текст указу розміщено на сайті Президента
Президент України Петро Порошенко підписав у п'ятницю указ про утворення військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.
Президент підписав указ про створення ВЦА у Щасті Фото: unn.com.ua

Текст указу розміщено на сайті Президента.

"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю:

1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.

2. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться у документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що українські військові в районі проведення операції Об'єднаних сил поки що жодного разу не застосували Javelin.

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18 01 2019 22:38
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