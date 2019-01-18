Президент підписав указ про створення ВЦА у Щасті
Текст указу розміщено на сайті Президента.
"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю:
1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.
2. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться у документі.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що українські військові в районі проведення операції Об'єднаних сил поки що жодного разу не застосували Javelin.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку