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Президент підписав указ про захист дітей-сиріт

Уряду доручено вирішити питання щодо збільшення виплат на дітей-сиріт
Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа".
Президент підписав указ про захист дітей-сиріт Фото: doba.te.ua

Про це повідомляє прес-служба Президента.

"Президент визначив необхідність запровадження грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні їм для отримання жилі приміщення та відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату такої компенсації", - ідеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що для забезпечення цих людей житлом, уряду доручено виділяти гроші на будівництво малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.

"Кабінет міністрів також має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, дитячих будинків сімейного типу, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю", - повідомляють у прес-службі президента.

Також уряду доручено вирішити питання щодо збільшення виплат на дітей-сиріт.

Обласним адміністраціям доручено виявляти дітей, що позбавлені батьківської опіки та надання їх необхідного статусу та догляду.

Нагадаємо, минулого року Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення соціальної допомоги дітям у віці до 18 років (для учнів - до 23) у разі смерті одного з батьків, які не набули права на пенсію, в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Зазначимо, з 1 вересня Міносвіти планувало припинити набирати до інтернатів дітей, які мають батьків, без крайньої необхідності.

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13 01 2018 12:49
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