Президент підписав закон про держпідтримку учасників бойових дій при отриманні освіти

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2300-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей для отримання професійно-технічної та вищої освіти".

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Закон забезпечує єдині принципи надання державної цільової підтримки для отримання професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни та дітям.

Допомога надаватиметься у вигляді повної або часткової оплати навчання, пільгових дострокових кредитів для здобуття освіти, соціальної стипендії, безкоштовного забезпечення підручниками, безкоштовного доступу до інтернету, систем баз даних в державних і комунальних навчальних закладах, безкоштовного проживання в гуртожитку та інших заходів.

Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада Петро Порошенко підписав закон про надання відповідних пільг активістам, які дістали поранення або втратили здоров'я під час подій Революції Гідності.