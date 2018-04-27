Президент підписав закон про гарантійну угоду з МБРР
Угода створює правові рамки для розвитку співпраці між сторонами, залучення в економіку України довгострокових інвестиційних ресурсів в обсязі 150 млн доларів під державні гарантії, повідомляє прес-служба Президента.
Документ передбачає отримання ПАТ "Укрексімбанк" як позичальником кредитних коштів МБРР для фінансування середньо- і довгострокових виробничих потреб українських підприємств малого і середнього бізнесу, йдеться про інвестиційне кредитування і фінансування обігового капіталу.
Також наголошено, що реалізація проекту доступу до довгострокового фінансування позитивно вплине на розвиток малих і середніх підприємств, на розширення виробничих потужностей реального сектору, збереження наявних і створення нових робочих місць.
Нагадаємо, Верховна Рада 5 квітня ратифікувала гарантійну угоду з МБРР.
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