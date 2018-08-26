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Президент підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців

Реалізація закону дозволить учасникам ООС отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій
Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".
Президент підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців Фото: zi.dn.ua

"Забезпечуються і гарантуються права українського війська у зв’язку із проведенням операції Об'єднаних сил (цим Законом, – ред.). В той  же час, гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців", – повідомив Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних представництв України та військовослужбовцями Збройних Сил під час робочої поїздки на Донеччину.

Як зазначають у прес-службі президента, метою закону є забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, та інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів.

"Реалізація закону дозволить учасникам операції об'єднаних сил отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій", – повідомляють в АП.

Закон вносить зміни до законів України:

  • "Про гуманітарну допомогу"

  • "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

  • "Про лікарські засоби"

  • "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

  • "Про загальну середню освіту"

  • "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

  • "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

  • "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

  • "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

  • "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"

  • "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

  • "Про волонтерську діяльність"

  • "Про зайнятість населення"

  • "Про очищення влади"

  • "Про запобігання корупції"

  • "Про Національну поліцію"

  • "Про систему іномовлення України"

  • "Про виконавче провадження".

Також зміни вносяться до постанови Верховної Ради України "Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час проведення антитерористичної операції на сході України".

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