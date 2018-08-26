Президент підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців

"Забезпечуються і гарантуються права українського війська у зв’язку із проведенням операції Об'єднаних сил (цим Законом, – ред.). В той же час, гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців", – повідомив Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних представництв України та військовослужбовцями Збройних Сил під час робочої поїздки на Донеччину.

Як зазначають у прес-службі президента, метою закону є забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, та інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів.

"Реалізація закону дозволить учасникам операції об'єднаних сил отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій", – повідомляють в АП.

Закон вносить зміни до законів України: