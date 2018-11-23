Президент підписав закони про розмитнення "євроблях"

Президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав законопроекти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів на єврономерах ("євроблях").

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній сторінці голови держави у Twitter.

"Усі гроші до копійки підуть у Пенсійний фонд", - сказано в повідомленні.

У середу парламент розблокував підписання законів про розмитнення "євроблях", після чого стало можливим їх підписання спікером Ради та головою держави.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 20 і 21 листопада власники "євроблях" блокували рух громадського транспорту, через що в Києві було введено оперативний стан: громадський транспорт курсував поза графіком руху, а в регіонах поліція організувала рух об'їзними шляхами в місцях блокування трас.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).