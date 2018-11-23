Президент підписав закони про розмитнення "євроблях"
Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній сторінці голови держави у Twitter.
"Усі гроші до копійки підуть у Пенсійний фонд", - сказано в повідомленні.
У середу парламент розблокував підписання законів про розмитнення "євроблях", після чого стало можливим їх підписання спікером Ради та головою держави.
Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 листопада 2018 р.
Нагадаємо, 20 і 21 листопада власники "євроблях" блокували рух громадського транспорту, через що в Києві було введено оперативний стан: громадський транспорт курсував поза графіком руху, а в регіонах поліція організувала рух об'їзними шляхами в місцях блокування трас.
8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).
Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.
Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.
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